Namorada se mete em treta de Arthur e Maíra: 'Chama padrasto de pai por pressão' - Foto: Reprodução

Publicado 01/07/2024 13:11

Arthur Aguiar e Maíra Cardi se envolveram em uma troca de farpas nas redes sociais nesta segunda-feira (1), devido a uma polêmica envolvendo sua filha Sophia, de 5 anos. Um vídeo da menina chamando o celular do cozinheiro da família de “pobre” viralizou recentemente, gerando grande repercussão. A namorada do ex-BBB, Jheny Santucci, também entrou na discussão para defender o parceiro.



Arthur usou seus stories no Instagram para defender a filha e explicar a situação. Maíra Cardi, por outro lado, insinuou que o comportamento de Sophia seria culpa do pai. “Nunca vi na minha vida minha filha falar uma barbaridade dessas aqui em casa [...] mas infelizmente ela nem sempre volta de lá [casa de Arthur] como foi”, declarou Maíra ao portal LeoDias.



A resposta de Arthur foi direta, chamando a declaração de Maíra de "piada". Jheny Santucci, namorada do ex-BBB, também se manifestou: “Ela chama o padrasto de pai (por livre e espontânea pressão) porque mora com eles e passa mais tempo na casa da mãe. Agora, a atitude feia é culpa do ‘pai’ que ela tanto fala que é ausente? Jejum da internet urgente!”, disparou ela, que tem um filho, Gabriel, de 4 meses, com o famoso.



Arthur Aguiar ainda se defendeu publicamente: "Quando a minha filha vem na minha casa, ela volta para a casa da mãe bem diferente [...] mais calma, mais educada”, revelou o ator. "Para a minha filha, não tem essa diferenciação do quanto é mais caro, do quanto não é. Não existe isso aqui", afirmou Arthur, reafirmando que não há distinções materiais em seu lar.