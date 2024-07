A jornalista Marília Gabriela - Reprodução / Internet

Publicado 01/07/2024 16:00

Marília Gabriela, aos 76 anos, celebrou um momento especial ao lado da família após a apresentação de sua peça em São Paulo na noite deste domingo (31). A atriz e apresentadora está em cartaz com o espetáculo "A última entrevista de Marília Gabriela", ao lado do filho Theodoro Cochrane, de 45 anos. Após o teatro, a noite se estendeu em um jantar acolhedor que reuniu seus entes queridos.



Christiano Cochrane, de 52 anos, fez questão de prestigiar a mãe e o irmão mais novo. Acompanhado da esposa, a atriz Dani Valente, de 47, e da filha do casal, Valentina, de 12 anos, Christiano estava radiante. "Foi uma noite maravilhosa mãe!", declarou emocionado. A celebração continuou com muitos sorrisos e abraços, evidenciando o carinho e a união da família.



A famosa compartilhou sua alegria nas redes sociais nesta segunda-feira (1), destacando a importância do momento. "Viver para viver um momento como esse… meus filhos, minha nora e minha neta e, 'de repente, não mais que de repente', todos os meus perrengues desaparecem no ar", escreveu. A atriz ainda refletiu sobre o barulho das construções em São Paulo, mostrando sua visão crítica e sensível da cidade.



Dani Valente também dividiu sua experiência da noite especial. "Eu vi a minha sogra e o meu cunhado no palco numa entrega absolutamente verdadeira e corajosa", escreveu a atriz. Ela ressaltou a emoção de ver o marido, Christiano, e a filha, Valentina, admirando Marília e Theodoro no palco. "E sabe sobre o que é tudo isso? AMOR!", completou Dani, emocionando os seguidores.