Barbara Reis na semifinal da Dança dos FamososFoto: Reprodução

Publicado 01/07/2024 16:34

Barbara Reis, conhecida por seu papel em "Terra e Paixão", enfrentou um momento difícil na semifinal da Dança dos Famosos neste domingo (30). Durante uma pirueta, a atriz se desequilibrou e caiu, mas rapidamente se levantou e continuou a performance com seu parceiro Vinícius Mello. A dança ao som de "Someone You Loved", de Lewis Capaldi, trouxe uma carga emocional intensa, mas o tombo custou preciosos décimos na pontuação.



Logo após a apresentação de Lucy Alves no Domingão com Huck, Barbara estava sob pressão, tendo escapado por pouco da eliminação na etapa anterior. Apesar do erro, a atuação emocional da atriz foi elogiada. Juliana Paes, uma das juradas, comentou: "Não interessa se grudou em uma coisa aqui, mas a sua expressão é de atriz, você jogou toda a sua emoção. O final foi uma dor, lindo."



Reynaldo Gianecchini também se emocionou com a performance de Barbara, ressaltando a humanidade no erro: "Aquele passinho ali que você caiu me tocou, porque o erro se transforma. A fragilidade é o que nos torna humano. Do que chega para mim, dou nota dez." Em contraste, os jurados técnicos, como Zebrinha, foram mais rigorosos, destacando a falha na recuperação após a queda.



A apresentação de Barbara rapidamente virou tema nas redes sociais, gerando muitos comentários. "Eu achei a dança da Bárbara a mais bonita, mais emotiva e o tombo entrou no enredo para mim", opinou um internauta. Outro espectador elogiou a análise de Gianecchini: "Gostei muito mais do que o Giane falou sobre o tombo da Bárbara. Entendo e concordo com o motivo técnico, mas achei a dança dela tão linda, o sentimento que eles passaram belamente."

