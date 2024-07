Maíra Cardi se desculpa após sair em defesa do pastor que beijou a filha na boca - Reprodução / Instagram

Maíra Cardi se desculpa após sair em defesa do pastor que beijou a filha na boca Reprodução / Instagram

Publicado 01/07/2024 16:51

O clima esquentou entre Maíra Cardi e Arthur Aguiar na internet, após viralizar um vídeo da filha deles, Sophia, de 5 anos, respondendo de forma polêmica um dos funcionários da casa. Em meio ao alvoroço, internautas desenterraram um vídeo em que a coach discute sobre "chupar rol*" na presença da fcriança. Nas imagens, ela conversa assunto delicado com a avó, sem prestar atenção na menina.



Durante o vídeo, a avó de Maíra expressa sua opinião: “É imoral”. Cardi, então, rebate: “Ah, vó! Não vem com esse papo de que chupar rol* é imoral. É a do meu marido. Que loucura! Isso é preconceito, vó. Que isso!”. A avó insiste que preconceito é demais, enquanto Sophia tenta falar com a mãe, que continua focada na conversa com a matriarca.



A discussão se aprofunda, com Maíra defendendo sua visão: “Deus fez a rol*, Deus fez a xerec*. Deus fez o sexo”. A avó replica: “Aí vocês saem enfiando em tudo que é lugar”. Maíra completa: “Aí é que tá. Eles enfiam em tudo que é lugar, quando não deveriam. Deveria ser mais privativo”. Durante todo o debate, Sophia balbucia algumas palavras, mas não recebe atenção da mãe, até que, no final, a criança avisa em voz alta que está lavando a louça.



Nas redes sociais, a atitude de Maíra foi amplamente criticada. “Ela tá falando isso na frente da filha?”, questionou um usuário. “Baixaria uma mulher tão civilizada com esse linguajar”, comentou outro. Alguns também ironizaram a postura da influenciadora: “Ué, ela não disse que o problema são as músicas adultas?”. A polêmica reacendeu o debate sobre os limites do que pode ser discutido na frente de crianças.