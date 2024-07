Após ser detonada por Lívia Andrade, Gaby Cabrini pede desculpas ao vivo - Foto: Reprodução

Publicado 01/07/2024 19:15

O “Fofocalizando” gerou uma grande polêmica nas redes sociais e deixou Lívia Andrade profundamente irritada. Após a exibição de uma matéria, na última sexta-feira (28) a loira, que atualmente faz parte do “Domingão com Huck” na Globo, manifestou sua revolta e não hesitou em criticar o programa de fofocas. Agora, nesta segunda-feira (1), a apresentadora da atração rebateu



A confusão começou quando Leo Dias e Gaby Cabrini divulgaram uma reportagem sobre cirurgias íntimas, afirmando que Lívia Andrade estaria entre as celebridades que teriam realizado o procedimento. Indignada com a menção, a apresentadora recorreu às redes sociais para desabafar. “Eu não fiz cirurgia íntima! Me dediquei por anos com muito carinho, profissionalismo e dedicação a esse programa que hoje não tem um pingo de consideração. O que esperar né?”, questionou.



Já na edição desta segunda-feira (1), Gaby Cabrini pediu desculpas ao vivo para ex-colega de emissora, esclarecendo ao público que a famosa não realizou nenhum procedimento íntimo. “Sobre a notícia que veiculamos sexta, a Lívia Andrade entrou em contato conosco, para esclarecer que não é uma dessas famosas que passou pela cirurgia”, afirmou.



Cabrini continuou explicando a situação: “Ela também nos contou que passou por um procedimento médico, para conter um sangramento interno. Não se tratou de uma cirurgia estética e nem harmonização, e sim uma questão de saúde. Para Lívia Andrade, a gente agradece por ter esclarecido, a gente tem todo respeito e carinho do mundo por você. A Lívia não está na lista das famosas que passou por procedimento estético. Um beijo, Lívia”, finalizou.