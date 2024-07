Bárbara Evans - Reprodução / Instagram

Bárbara EvansReprodução / Instagram

Publicado 02/07/2024 10:00

A modelo e influenciadora Bárbara Evans, de 33 anos, passou recentemente por três cirurgias plásticas e, na última segunda-feira (1º), voltou ao médico para uma consulta de acompanhamento. Completando 14 dias desde os procedimentos, Bárbara contou que já retirou todos os pontos do corpo e compartilhou uma foto mostrando sua recuperação. “Tirei todos os pontos, minha cicatrização é maravilhosa, estou de parabéns", afirmou a modelo.



Empolgada com os resultados, Bárbara não poupou elogios a si mesma. “Estou liberada para vir dirigindo na minha próxima consulta, sou muito incrível, meu marido está com ciúme, mas quero mostrar a cicatriz após 14 dias", disse ao deixar a consulta. A influenciadora está visivelmente feliz com o progresso de sua recuperação e fez questão de compartilhar a novidade com seus seguidores.



Apesar da rápida cicatrização, Bárbara também revelou os desafios do pós-operatório. Ela está enfrentando grandes hematomas na parte de trás dos braços devido às injeções diárias para evitar trombose. “Tem que ter braço, ela dói, que dói", reclamou a modelo, mostrando bom humor mesmo diante do desconforto. A recuperação, embora positiva, ainda exige cuidados e paciência.



No final de junho, Bárbara se submeteu a uma mamoplastia para alterar o volume e o formato dos seios, uma abdominoplastia para remover o excesso de gordura e pele do abdômen, e uma lipoaspiração para retirar a gordura de diferentes partes do corpo. A modelo está satisfeita com os resultados e continua a dividir cada etapa de sua recuperação com seus fãs, demonstrando otimismo e força durante o processo.