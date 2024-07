Edmundo revelou em seu canal que as negociações entre Coutinho e Vasco estão travadas - Reprodução

Publicado 02/07/2024 09:00

O ex-futebolista brasileiro Edmundo Alves de Souza Neto quase viu sua propriedade no Rio de Janeiro ser leiloada e a coluna Daniel Nascimento traz detalhes exclusivos desta historia para vocês. Isso porque sua mansão quase foi leiloada pela Prefeitura do Rio após dívidas de Imposto Predial e Territorial Urbano, mas o craque conseguiu quitar o débito e salvar o imóvel.

A residência de Edmundo somava uma dívida de IPTU de R$ 26.597,65, incluindo valores atualizados e honorários advocatícios, e estava na mira da justiça devido a débitos acumulados desde 2019. Contudo, nos 45 do segundo tempo, o ex-atacante conseguiu resolver a pendência financeira, evitando a venda forçada do imóvel.

O processo tramitava desde novembro de 2023, o ídolo do Vasco da Gama chegou a ser citado nos dias 14 de novembro e, posteriormente, 11 de dezembro do ano passado no Rio de Janeiro. Na ação, o juiz também determinou a avaliação e o arresto do imóvel, que fica localizado em uma área nobre do bairro Itanhangá, no Rio de Janeiro.

A situação chegou a um ponto crítico quando a Justiça determinou a penhora da mansão, que seria levada a leilão caso a dívida não fosse quitada. No entanto, embora não tenham encontrado Edmundo durante as citações, o atleta apareceu para resolver a questão antes do prazo final.

Por fim, o pagamento foi efetuado pelo ex-comentarista da Band e o processo foi declarado extinto pela Justiça em maio deste ano, conforme registrado na sentença que a coluna teve acesso. Agora, com a dívida quitada, o ex-jogador pode viver tranquilo em sua residência, sem a preocupação de perder seu patrimônio, ao menos, por enquanto!