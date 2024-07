Márcia Fu e Key Alves - Foto: Reprodução

Márcia Fu e Key Alves

Publicado 02/07/2024 08:40

A ex-jogadora de vôlei Márcia Fu deu o que falar na noite dessta segunda-feira (1º), durante participação no programa “De Frente com Blogueirinha”. A ex-Fazenda se abriu sobre diversos assuntos, desde vida amorosa a trajetória no esporte. Inclusive, chegou a avaliar outra pessoa: a famosa afirmou que Key Alves não é uma atleta de alto rendimento!



Após responder que dedicou 20 anos da sua vida ao vôlei, a ex-peoa explicou: “Parei mesmo por casa cirurgia no meu joelho. No meu ombro, que eu tenho três pinos, e meu joelho mal consigo andar, porque a cartilagem desgastou toda, de tanto desgaste com salto”, iniciou.



Para a surpresa da apresentadora, a ex-jogadora revelou que é um cenário comum. “É uma coisa normal de acontecer né, com um atleta de alto rendimento assim como eu fui”, afirmou Márcia Fu. “A Key Alves ela era de alto rendimento?”, perguntou Blogs em seguida, ao que a veterana negou.



“Eu posso ser sincera? Eu não conheço muito jogando. [...] Nós abrimos portas pra ela, mas jogadora mesmo era eu, Fernanda Venturini, Ana Mose, vê se você entende? Jogador que pegou no pesado. Hoje em dia tá tudo muito fácil. Imagina Cuba, antigamente. Aquelas cubanas que saltava um metro e meio e metia o cacete”, refletiu ela, após negar alta performance da ex-BBB.