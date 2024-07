Maíra Cardi fala de traições e web aponta indireta a Arthur Aguiar - Foto: Reprodução

Maíra Cardi fala de traições e web aponta indireta a Arthur AguiarFoto: Reprodução

Publicado 02/07/2024 13:12

Após se envolver em uma polêmica atrás da outra nas redes sociais, a Maíra Cardi decidiu se pronunciar. A famosa publicou um vídeo sobre exigir respeito em relações, que foi apontado pelos internautas como uma indireta para Arthur Aguiar, seu ex-marido. No entanto, o discurso da famosa rendeu diversas críticas.



“Você não pode controlar como as pessoas agem e o que as pessoas fazem com você, mas pode aprender a controlar a maneira que isso te afeta! O seu propósito é só seu, não deixe os limites do outro afetarem as suas decisões e os seus passos”, declarou a influencer na legenda.



Já na gravação, ela relatou a história de uma mulher, que não foi especificada. “Respeito. Era só isso que ela queria. Talvez um pouco de fidelidade, de lealdade, mas era pedir demais. E olha que ela tentou. Ela tentou de tudo. [Mas] as coisas só mudaram quando ela entendeu que ninguém deve nada”, inicou.



“Ninguém nos deve carinho, ninguém nos deve respeito, não nos devem nada. Ela finalmente entendeu que ela não pode controlar a forma como as pessoas a tratam, mas ela pode controlar quanto isso afeta. [...] Ela sabe que cabe somente a ela decidir aonde ela quer estar, aonde ela merece estar. E mais que isso, da onde ela deveria sair”, afirmou a coach.



Nos comentários da publicação, internautas reagiram ao discurso. “A pessoa que hoje diz que ninguém deve nada a ninguém, ontem estava jogando na cara o que ela fez pelo ex marido”, apontou uma. “Você [Maíra Cardi] deveria consumir esse seu conteúdo, afinal, o papel de ontem foi ridículo!”, disparou outra. “O esposo dela não vê que a mente dela ainda gira em torno do ex?”, questionou mais uma.