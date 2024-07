Oruam - Reprodução / Instagram

No último domingo (30), o Peacock Theater, em Los Angeles, foi palco da 24ª edição do BET Awards. Criada em 2001 pela Black Entertainment Television (BET), a premiação celebra artistas afro-americanos da música, atuação e outras áreas do entretenimento. Entre os quatro brasileiros indicados, apenas Oruam não compareceu ao evento, gerando especulações e curiosidades sobre o motivo de sua ausência.

Conforme a colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, Oruam não pôde estar presente no BET Awards devido a problemas com seu visto americano. Sua equipe fez diversas tentativas, mas, mais uma vez, a aprovação não foi concedida. Vale lembrar que Oruam é filho de Marcinho VP, líder da maior facção criminosa do Rio de Janeiro, atualmente cumprindo pena em uma penitenciária de segurança máxima em Campo Grande (MS), há 37 anos.

Na categoria "Artista Revelação", Oruam competia com a brasileira Duquesa, mas a vitória ficou com a cantora sul-africana Makhadzi. Outros brasileiros, BK e Karol Conká, concorriam ao prêmio de melhor artista internacional, mas quem levou a melhor foi Tyla, também da África do Sul. Apesar das derrotas, a participação brasileira foi significativa e mostrou a crescente influência dos artistas nacionais no cenário internacional.

Entre os destaques da noite estava o cantor Usher, que recebeu o prêmio Lifetime Achievement, sendo homenageado por sua carreira de sucesso. Além disso, Usher foi premiado como “Melhor Artista Masculino de R&B/Pop” pela quinta vez, tornando-se o homem mais jovem a conquistar o Lifetime Achievement aos 49 anos. A cantora Whitney Houston havia recebido a homenagem com 37 anos, na primeira edição do prêmio, estabelecendo um legado que Usher agora segue.