Camila Moura celebra retirada do sobrenome de Lucas Buda: 'Solteira' - Foto: Reprodução

Camila Moura celebra retirada do sobrenome de Lucas Buda: 'Solteira'Foto: Reprodução

Publicado 02/07/2024 16:40

Na noite desta segunda-feira (1º), Camila Moura compartilhou com seus seguidores uma atualização importante sobre sua vida pessoal. Divorciada há quase três meses, a influenciadora revelou que passou o dia resolvendo burocracias para retirar o sobrenome do ex-marido, Lucas Buda, de seus documentos pessoais. "Hoje foi dia de resolver burocracia. Como vocês sabem, disse há muitos meses que iria tirar o Ferreira [sobrenome de Lucas] do meu nome e tirei", contou Camila em seu Instagram.



Camila anunciou a separação em abril deste ano, enquanto Lucas, capoeirista, estava confinado no "BBB 24". Na época, a influenciadora destacou a necessidade de retomar sua identidade de solteira. "Agora, estou com todo orgulho do mundo arrumando meus documentos e colocando meu nome de solteira", celebrou. A mudança simboliza um novo capítulo na vida de Camila, que tem se dedicado a reestruturar sua vida após o divórcio.



Em junho, Camila também detalhou como foi feita a separação de bens com Buda. Ela optou por não ficar com nada do imóvel em que moravam e fez um acordo sobre a divisão de bens. "Não quis nada de lá, e nós fizemos um acordo na divisão de bens sobre quem iria ficar com o que, ele ficou com o apartamento e com as coisas de lá", explicou. Além disso, Lucas ainda terá que ressarcir o valor que ela investiu no imóvel.



Lucas Buda e Camila Moura foram casados por oito dos quinze anos que viveram juntos. O relacionamento terminou em março deste ano, após Camila se sentir traída pela aproximação do marido com Giovanna Pitel durante o reality show da Globo. "Senti que nossa confiança foi abalada de uma forma que não tinha volta", confessou a influenciadora. O término e a reestruturação de sua vida marcam um momento de renovação para Camila Moura.