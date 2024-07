Deniziane - Globo/João Cotta

DenizianeGlobo/João Cotta

Publicado 02/07/2024 19:07 | Atualizado 02/07/2024 19:12

Após Vanessa Lopes ver seu nome envolvido em uma polêmica devido a publicação controversa de fãs, agora foi a vez de Deniziane, mais conhecida como Anny Ferreira. Isso porque uma página de admiradores da ex-BBB teria comprado briga com o Marcus Vinicius, também ex-participante da última edição do reality show.



Uma publicação no X, antigo Twitter, apresentou um print de resposta do ex-brother nos stories de Anny. “Arrasaaaa”, incentivou Marcus, conforme exibe a captura de tela. Já na legenda da postagem, uma suposta fã da fisioterapeuta: “Meu Deus como eu odeio gente falsa”, disparou a admiradora da ex-sister.



Para a surpresa da dona do perfil, o ex-BBB não ficou calado. “Então viva essa verdade pra você! Eu sempre adorei vocês todas fãs da Anny! Mas ultimamente têm me tratado mal sem motivo algum! Até eu já conversei com ela sobre isso. E ela já pediu pra pararem de criar rivalidade, mas vocês não respeitam nem ela que vocês tanto amam!”, declarou ele.



Vale destacar que, recentemente, em participação no podcast Chopim, a ex-sister desabafou sobre os rumores em relação à namorada de Matteus. "Essa rivalidade entre eu e Isabelle nunca existiu. Nós nunca brigamos por causa de um homem [...] Eu já me retirei dessa história a partir do momento que terminei", afirmou.

Após ser chamado de falso por uma fã de Anny Ferreira, ex-BBB rebate Foto: Reprodução