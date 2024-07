Gisele Bündchen - Reprodução/Instagram

Gisele BündchenReprodução/Instagram

Publicado 02/07/2024 16:56

Nesta terça-feira (2), uma suposta gravidez de Gisele Bündchen tomou conta das redes sociais, gerando grande alvoroço entre os fãs e seguidores da supermodelo. Tudo começou após Gisele ser flagrada na companhia de seu namorado, o lutador Joaquim Valente, numa praia paradisíaca da Costa Rica. No entanto, o que realmente chamou a atenção foi a barriga da famosa, que é conhecida por seu estilo de vida saudável e alimentação orgânica.



Nas imagens que rapidamente viralizaram, a famosa aparece usando um biquíni tomara que caia e um short, exibindo boa parte do abdômen. A partir daí, os internautas não perderam tempo em especular sobre uma possível nova gestação. "Gente, isso é barriga de grávida, não é de gordura não!", comentou um seguidor. A modelo, que já é mãe de Benjamin e Vivian, frutos de seu casamento com o ex-marido Tom Brady, não se manifestou sobre uma nova gestação,



As opiniões nas redes sociais foram quase que unânimes em apontar que a barriga de Gisele tinha um formato típico de gravidez. "A barriga não é de gorda, tá nitidamente redondinha, bem gestante", observou uma internauta. "Parece muito que tá gravidinha", reforçou outra seguidora. As especulações só aumentaram com o passar das horas, deixando todos curiosos sobre a possível novidade na vida da modelo.



Entre os comentários, houve quem lembrasse que a aparência da barriga de Gisele também poderia ter outras explicações. "Não é uma crítica, pode ser que seja realmente intestino preso ou retenção de líquido, mas… tá bem redondinha como se realmente tivesse grávida", ponderou uma usuária do aplicativo. Até o momento desta publicação, a supermodelo não se pronunciou sobre os rumores.