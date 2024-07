Gloria Groove divulga novo álbum em São Paulo - Reprodução de vídeo

Gloria Groove divulga novo álbum em São PauloReprodução de vídeo

Publicado 03/07/2024 09:41

Nesta terça-feira (2/7), Gloria Groove causou polêmica ao afastar um fã que tentava tirar uma foto com ela em Paris. A drag queen está na Europa em turnê e, no vídeo divulgado, aparece saindo de um carro cercada por seguranças para atender dezenas de fãs que a aguardavam na rua.



No vídeo, um jovem se aproxima para tirar uma selfie longe da aglomeração, mas Gloria Groove o afasta, pedindo que se junte aos demais. Apesar do momento tenso, a cantora logo depois brinca, posa para fotos e retorna ao carro mandando beijos aos fãs. “Foi zoeira, está nítido”, comentou um internauta, defendendo a atitude da artista.



Nos comentários da publicação, muitos seguidores defenderam Gloria, afirmando que tudo não passou de uma brincadeira. “Foi claramente uma brincadeira”, pontuou outro fã. A situação gerou risos entre alguns presentes, que entenderam a atitude como parte da personalidade divertida da cantora.



Contudo, alguns internautas não viram com bons olhos a atitude da artista. “Ela é muito falsa e grossa com os fãs, mas ela jura que tá abalando”, comentou um perfil. “A fama subiu à cabeça, apenas mais uma artista grosseira que perdeu o carisma”, reclamou outro. O episódio dividiu opiniões e gerou um grande debate nas redes sociais.