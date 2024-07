Após emagrecer 30 kg, filha de Leonardo posa de biquíni na Itália - Foto: Reprodução

Após emagrecer 30 kg, filha de Leonardo posa de biquíni na ItáliaFoto: Reprodução

Publicado 03/07/2024 11:02

Jéssica Beatriz Costa, filha do cantor sertanejo Leonardo, está aproveitando ao máximo sua estadia na Itália. Desde o dia 20 de junho, quando postou uma foto no Aeroporto Leonardo Da Vinci Fiumicino, em Roma, suas redes sociais têm sido preenchidas com cliques deslumbrantes de sua viagem. Nesta quarta-feira (3), a influenciadora digital publicou uma nova foto, de costas, exibindo um sorriso radiante e um biquíni colorido.



“Aqui na Itália passeando, mas trabalhando também . Tem coisa boa vindo por aí! Fiquem de olho”, escreveu na legenda, gerando uma onda de elogios de seus seguidores. “Belíssima”, comentou um fã. “Linda da minha vida”, se encantou outro. As publicações de Jéssica têm mostrado não apenas sua beleza, mas também sua felicidade e entusiasmo com as novidades.



Essa não foi a primeira vez que Jéssica exibiu seu corpo em um biquíni durante a viagem. A influenciadora tem compartilhado várias fotos mostrando seu bronzeado renovado, tanto de biquíni quanto de maiô. Cada postagem atrai ainda mais admiradores, que acompanham de perto sua jornada de bem-estar e autoconfiança.



Vale lembrar que Jéssica passou por uma transformação significativa no último ano, perdendo 30 kg. Em seu perfil no Instagram, ela falou sobre o processo de emagrecimento, que incluiu jejum intermitente e dieta cetogênica. Além disso, Jéssica realizou uma abdominoplastia em fevereiro, completando sua transformação e mostrando ao mundo sua nova versão, cheia de saúde e vitalidade.