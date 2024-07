Kaysar Dadour afirma ser "craque em comer c*" e choca famosos; Vídeo - Foto: Reprodução

Sem papas na língua, Kaysar Dadour foi o centro das atenções no quadro Surubaum, comandado por Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank no YouTube. Ao lado de Luciana Gimenez e Carmo Dalla Vecchia, o ex-participante do BBB18 e No Limite arrancou risadas ao revelar suas habilidades incomuns na cama.

“Na minha terra, que é a Síria, eu sou craque em pegar o c*”, disse ele, provocando uma reação divertida de Gagliasso. “Calma aí, calma aí. Você é craque de pegar c*?”, perguntou Bruno, aos risos. “Isso, eu sou a melhor pessoa que pode comer c*. Então, entrega seu c* pra mim que você não vai se arrepender, nunca. Porque eu tenho uma experiência de 10 anos comendo c*”, garantiu ele.



Enquanto os presentes davam gargalhadas, Kaysar explicou o motivo por trás de sua experiência: “Porque lá na minha terra a mulher tem que casar virgem. Então, quando a mulher está casando virgem, ela não vai conseguir dar de frente, então vai dar por trás”, detalhou. A explicação inusitada deixou os anfitriões curiosos e rendeu mais perguntas.



Giovanna Ewbank, intrigada, quis saber mais. “O c* é apertadinho, né? É bom. Sempre está apertadinho, né? É engraçado”, analisou o ex-BBB. “Não sou ciumento, sou de boa. Eu gosto de sexo, porque acho uma arte. Gosto de usar vibradores, diferentes, gosto de bater e apanhar, pisar e ser pisado, mas não com qualquer mulher, tem que ter um segredo”, esclareceu o famoso.