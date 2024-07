Ana Hickmann, Edu Guedes e filhos fazem primeira viagem internacional - Foto: Reprodução

Publicado 03/07/2024 11:40

Ana Hickmann e Edu Guedes decidiram aproveitar as férias em grande estilo. O casal de apresentadores, que assumiu o relacionamento recentemente, está curtindo sua primeira viagem internacional com os filhos em Curaçao, uma paradisíaca ilha no Caribe. Eles se hospedaram no luxuoso Lions Dive Beach Resort, à beira-mar.



Acompanhados de Alezinho, filho da loira, de 10 anos, e Maria, filha de Edu, de 15 anos, além de algumas amigas da adolescente, a família está desfrutando de uma estadia confortável. O resort oferece várias opções de acomodação, incluindo coberturas com diárias de cerca de 920 dólares, e apartamentos de dois quartos, que custam aproximadamente 548 dólares por noite.



Ana Hickmann compartilhou alguns momentos da viagem nas redes sociais, embora não tenha revelado exatamente em qual tipo de quarto a família está hospedada. Em seus Stories, ela filmou o espaço do café da manhã, mostrando o restaurante do resort, que fica em frente a uma praia privativa.



"A gente chegou aqui em um lugar tão incrível e maravilhoso. Quero compartilhar tudo com vocês. Está sendo muito especial, não só para mim, mas para o Edu, para o Alezinho, para a Maria. A gente vai ficar em dois lugares diferentes aqui em Curaçao", contou Ana, entusiasmada.



Ana também fez questão de elogiar a ilha caribenha. "É um lugar incrível, extremamente calmo, tranquilo, solar, muito colorido, muito seguro, tem muita família e criança", completou a apresentadora, destacando o clima familiar e acolhedor do destino escolhido para as férias.