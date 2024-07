Maria Rita impressiona ao homenagear o filho, neto de Elis Regina - Foto: Reprodução

Publicado 03/07/2024 12:07

Maria Rita tocou o coração dos fãs ao compartilhar uma comovente homenagem de aniversário ao filho, Antonio Baldini, que completou 20 anos nesta terça-feira (2). A herdeira de Elis Regina usou seu Instagram oficial para publicar fotos inéditas do jovem, incluindo um registro atual.



Para celebrar a data especial, Maria Rita escolheu três imagens significativas da vida de Antonio. Na primeira, a cantora aparece em um momento de carinho com o filho ainda criança. Na segunda, o aniversariante já adolescente posa ao lado da irmã caçula, Alice, em um momento fraternal.



A última foto revela Antonio Baldini nos dias de hoje, já como modelo. "Antonio, meu filho, eu pisquei e você já tem 20 anos. Como pode? Que a vida continue te presenteando com tudo o que você deseja e merece. Feliz vida. Mãe te ama", escreveu Maria Rita, emocionando seus seguidores com a mensagem.



Apesar de ser neto de uma das maiores vozes da música brasileira e filho de uma renomada cantora, Antonio escolheu seguir um caminho diferente. Fruto do relacionamento de Maria Rita com o diretor Marcus Baldini, o jovem é contratado por uma agência de modelos em São Paulo e está iniciando sua carreira na moda.



Antonio Baldini é um dos cinco netos de Elis Regina, juntando-se a Arthur e André, filhos de João Marcello Bôscoli, e Rafaela, filha de Pedro Mariano. A homenagem de Maria Rita não só celebrou o aniversário de Antonio, mas também reforçou o amor e o orgulho que a família sente por ele.