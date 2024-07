Após adoção, Aline Wirley vive momento fofo com filha: 'Minha menina' - Foto: Reprodução

Após adoção, Aline Wirley vive momento fofo com filha: 'Minha menina'Foto: Reprodução

Publicado 03/07/2024 12:55

Aline Wirley, aos 42 anos, encantou os seguidores ao compartilhar um vídeo inédito ao lado de sua filha Fátima, de 10 anos, nesta quarta-feira (3). No registro, mãe e filha trocam carinhos e palavras de amor, com Aline se derretendo pela pequena.

"Eu tenho a filha mais linda do mundo. Você é tão linda, meu amor, mas tão tão. Ai meu Deus do céu", disparou a famosa, encantada com a criança. A filha de Aline e Igor Rickli também respondeu, devolvendo o elogio da mãe de dando-lhe um beijo na bochecha.



A emoção transbordou também na legenda do vídeo: "Tanta beleza tem Fatima. O que brota do coracao dessa garotinha me comove. Tanta forca e docura, generosidade e alegria. Resiliencia. Ela e a vida pulsando com coragem, com vontade. Me emociono, toda vez que falo dela. Ela me ensina tanto. Enquanto escrevo aqui pra vocês, choro de alegria, de transbordo, de gratidao! Fatima, filha minha, minha menina. Eu te amo!", escreveu a artista.



O vídeo não só emocionou os seguidores, como também recebeu mensagens carinhosas de colegas famosos e fãs. Celina Locks, Jeniffer Nascimento, Bruna Griphao, Mari Bridi, entre outras celebridades deixaram seus comentários ressaltando a conexão entre mãe e filha. "Parece que foram feitas uma para outra", declararam. "E impossivel nao se emocionar com tanto amor", escreveram.



Aline Wirley e Igor Rickli, seu marido, finalizaram recentemente o processo de adoção de seus dois filhos, Fátima e Will. O casal, que já possui o filho biológico de Antônio, de nove anos, aguardava ansiosamente para apresentar as crianças após o término dos trâmites legais, compartilhando agora momentos especiais como este com seus seguidores.