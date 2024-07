Maiara emociona com preparativos do casório da irmã: 'Quase chorando' - Foto: Reprodução

Maiara emociona com preparativos do casório da irmã: 'Quase chorando'Foto: Reprodução

Publicado 03/07/2024 16:39 | Atualizado 03/07/2024 16:41

A cantora Maraisa e seu noivo, Fernando Mocó, estão a todo vapor nos preparativos para o casamento, que estaria marcado para o dia 3 de outubro. A irmã e dupla da cantora, Maiara, está acompanhando cada detalhe de perto. Nesta quarta-feira, 03, a famosa compartilhou em seus stories do Instagram um momento especial: a escolha dos doces para a festa.



"Ai, gente, minha irmã vai casar. A noiva mais linda do Brasil vem aí", escreveu Maiara. Ela também confessou: "Estou quase chorando, mas não posso porque estou maquiada. Maraisa escolhendo os docinhos do casamento, começou, não posso chorar, tá chegando a hora." A emoção tomou conta enquanto Maraisa fazia suas escolhas para o grande dia.



Em um vídeo, Maiara mostrou as opções de doces disponíveis. "Quanto doce! Acho que a gente tem que colocar todos, nem precisa experimentar, um de cada. Tem uns maravilhosos!", comentou. A cantora se empolgou especialmente com os bem-casados e deu sua opinião sobre os doces de pistache: "Pistache não. Tira esse de pistache. Brigadeiro eu quero. Brigadeiro tem que ter."



O relacionamento, que começou na infância, foi oficializado publicamente em julho de 2023, com o noivado anunciado dois meses depois. Além disso, Maraisa revelou planos para aumentar a família e está tomando remédios para engravidar do primeiro filho do casal.

Segundo o portal LeoDias, o casal subirá ao altar em Goiânia. Maraisa pretende aproveitar as folgas em sua agenda nos dias anterior e posterior à data marcada para a cerimônia, dedicando-se totalmente ao evento nos dias 2, 3 e 4 de outubro.