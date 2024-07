Assumiram? Juliano Floss e Marina Sena publicam foto com beijão - Foto: Reprodução

Publicado 03/07/2024 19:20

Após meses de especulação, Juliano Floss e Marina Sena finalmente teriam assumido seu relacionamento com uma série de fotos nas redes sociais. Nesta quarta-feira (03), a dupla de famosos compartilhou registros de viagem a Amsterdam, na Alemanha, por lá o clima de romance ficou evidente. Entre as imagens, uma chamou atenção: um beijão que deixou os fãs eufóricos.



Os rumores de que Juliano e Marina estavam juntos começaram em abril deste ano, quando foram vistos em clima íntimo com amigos em comum, como João Guilherme e Bruna Marquezine, que também estão em um relacionamento. Desde então, os fãs aguardavam uma confirmação oficial que veio agora com as fotos compartilhadas.



Na época dos boatos, Juliano Floss negou qualquer romance com Marina Sena, afirmando que eles eram apenas amigos. A revelação desta semana, porém, mostra que a amizade evoluiu para algo mais. O último relacionamento público do dançarino foi com a influenciadora Vivi Wanderley, que terminou de forma conturbada em dezembro do ano passado. Vivi o acusou de falta de responsabilidade afetiva, e ambos trocaram unfollows e indiretas nas redes sociais.

Marina Sena, por sua vez, está solteira desde julho de 2023, quando encerrou seu namoro com o produtor musical Iuri Rio Branco. Vale destacar que a famosa seria próxima da ex-namorada do tiktoker, o que deixou as fãs de Vivi revoltadas desde o início das especulações que, agora, teriam se concretizado. "Esse não era o namorado da VivI? ", perguntou uma. "Já dizia a música…. 'Talarikaaaa'", apontou outra.