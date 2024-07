Mel Maia relata experiência de curtir eventos fora do Brasil: 'Como se eu não fosse famosa' - Reprodução

Publicado 03/07/2024 18:57 | Atualizado 03/07/2024 19:01

Mel Maia segue firme em sua jornada de transição capilar e, nesta quarta-feira (03), dividiu com os seguidores a evolução de seu cabelo. Em Stories de uma conta pessoal, a atriz exibiu suas raízes cacheadas e pontas lisas, sem secar ou finalizar.

"Sem condições de usar ele solto, não dá. Não tem como, já tentei finalizar, mas assim é impossível. Não tem pra onde correr, eu não sei fazer escova todos os dias, se eu prendo eu começo a ficar calva. Só dá pra fazer prancha, mas é ruim pra transição. Não tem pra onde correr, é ficar assim até eu conseguir ou desistir", desabafou Mel.



Em maio, Mel deu um passo significativo cortando o cabelo para facilitar o processo. "Galera que está em transição, confiem no processo!". A atriz, que se mostrou desapegada do comprimento, revelou: "Se eu pudesse raspava tudo, ficava carequinha, para começar do zero, mas não posso, porque vem trabalhos por aí, e eu não posso estar careca, porque a personagem não é careca."



Respondendo perguntas dos fãs, Mel refletiu sobre sua experiência e autoconfiança durante a transição. "Eu não faço química no cabelo desde o início de dezembro se não me engano. Dessa vez não [senti vontade de desistir], é a terceira vez que eu tento fazer transição. Nas duas primeiras vezes foi um caos, eu sempre chorava, me sentia muito mal, porque eu ainda tinha muitos problemas de autoestima e era muito nova", ponderou.



Mel também se abriu sobre como a transição afetou sua autoestima no passado: "Eu ainda tinha muitos problemas de autoestima e era muito nova, tava mudando o rosto, o corpo, tava montando a personalidade de quem sou hoje, então eu me sentia muito mal, porque mexe muito com a autoestima." A atriz demonstrou uma nova perspectiva e força, encorajando outras pessoas que passam pelo mesmo processo.



Além disso, Mel Maia afastou rumores sobre o fim de seu relacionamento com o surfista João Maria Pereira. Apesar de não ter feito declarações públicas no Dia dos Namorados, a atriz provou que tudo não passa de especulação, compartilhando recentemente fotos ao lado do amado, mostrando que o casal continua firme.