Deolane detona Kerline após ex-BBB defender Fiuk: 'Paga pa* pra macho'Foto: Reprodução

Publicado 03/07/2024 20:02 | Atualizado 03/07/2024 20:03

A Deolane Bezerra sequer saiu de uma polêmica com Fiuk e já está envolvida novamente! Isso porque a Kerline resolveu resgatar a briga entre os famosos, supostamente assumindo o lado do também ex-BBB. Porém, a advogada não deixou barato e detonou a ex-sister.



Em seus stories do Instagram, Deolane não citou nomes, mas deixou claro que estaria se referindo a Kerline. “O que a ‘Popis’ quer, hein, gente? Me falem. Ser humano quando me vê sai correndo e já tá pagando pa* pra macho de novo. Já foi humilhada na Fazenda por aquele ridículo [Shay, ex-Casamento às Cegas]”, iniciou.



A loira ainda comentou que o ex-reality teria retirado um processo que movia contra a mesma e continuou: “Ai, ai. Tirou a amiga do jogo [A Fazenda] pra defender o macho. Agora quer vir pagar pa* pra macho de novo? Ah, sai pra lá, flopada!”, disparou.



Para quem não acompanhou circula na web uma entrevista em que a ex-sister disse que tudo que Deolane falou de Fiuk, na verdade, estava falando dela mesma. A famosa chamou a advogada de soberba e afirmou que a máscara caiu, além de criticá-la por fazer publicidade com joguinhos.