Andressa Urach checa o celular do namorado: 'Quem não deve, não teme' - Foto: Reprodução

Andressa Urach checa o celular do namorado: 'Quem não deve, não teme'Foto: Reprodução

Publicado 04/07/2024 09:05

Nesta quinta-feira (4), Andressa Urach fez uma revelação surpreendente em seu Instagram: ela tem o costume de checar o celular do namorado, o ator pornô Lucas Matheus. A criadora de conteúdo adulto, de 36 anos, está em um relacionamento com Lucas há cinco meses. Eles se conheceram durante uma filmagem, e desde então, têm acordos para vídeos juntos e separados.



"Do meu marido, eu olho todo dia o celular e o Insta dele. Em casamento, não tem essa de privacidade! Quem não deve não teme", escreveu Andressa, provocando reações diversas entre seus seguidores. Ela ainda deixou um conselho direto para suas seguidoras: "Me admiro por muitas mulheres se fazerem de cegas. Tá traindo você? Troca ele por outro melhor".



A declaração de Andressa veio em resposta a uma reflexão de Ana Maria Braga no programa Mais Você, exibido na quarta-feira (3). A apresentadora havia dito: "Celular de alguns homens é igual a telha velha. Se mexer muito, a casa cai", uma metáfora que parece ter ressoado de forma negativa para a criadora de conteúdo.