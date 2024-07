Após ser criticado por Tiago Leifert, Vini Jr. debocha do apresentador - Foto: Reprodução

Após ser criticado por Tiago Leifert, Vini Jr. debocha do apresentadorFoto: Reprodução

Publicado 03/07/2024 21:06

Após o empate em 1 a 1 com a Colômbia pela Copa América na última terça-feira (02), o atacante Vini Jr. não deixou barato as críticas feitas pelo jornalista e comentarista Tiago Leifert. O ex-apresentador do BBB comentou negativamente sobre a atuação do jogador, provocando uma resposta imediata do atleta, que atua no Real Madrid.Respondendo ao vídeo da crítica de Tiago Leifert, que viralizou nas redes sociais, o craque foi direto ao ponto, mencionando suposta intenção por trás do ataque: “Ele apenas quer colocar o Brasil contra mim e nossa seleção”, afirmou o rapaz, que atua no clube Real Madrid.Após expor qual seria o intuito do comunicador com as ofensas de jogo, o atacante deixou claro que não seria atingido pelas falas por um motivo: o famoso não teria uma grande audiência nas redes sociais. “Menos mal que poucas pessoas assistem ele”, escreveu Vini Jr no X, antigo Twitter.Para quem não acompanhou, o ex-Globo não aprovou o jogo do atleta : “Eu vi muita gente falar que o Vini tem o jogo pra ele, que esse é o Vini do Real Madrid. Oi? De jeito nenhum, mas esse não é mesmo o Vini do Real Madrid. Esse é o Vini recém-saído do Flamengo, que jogava pra ele”, disparou.Em seguida, o famoso deu a entender que tal comportamento não seria aceito lá fora. “Se o Vini faz isso no Real Madrid, o Florentino Perez come o fígado dele no intervalo. Isso não é o Vini do Real Madrid. Ele não é louco de fazer isso no Real Madrid. [...] O Vini jogou pra ele, ele não jogou pra Seleção Brasileira”, apontou.