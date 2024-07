Aline Alves e Geraldo Luís - Foto: Reprodução

Publicado 04/07/2024 08:45

Geraldo Luís está envolvido em uma nova polêmica após ser acusado de demitir a assistente de palco Aline Alves por supostamente não corresponder a suas investidas amorosas. A jovem, que trabalhava com o apresentador no programa Ultra Show, deixou a RedeTV! em 26 de junho. No entanto, o comunicador nega a versão apresentada por ela e decidiu expor seu lado da história.



"Meu nome é uma das coisas que construí à base de trabalho e verdade, por isso vamos lá diante desta baixaria que foi notícia hoje, e que alguns oportunistas dão palco sem dar a oportunidade de ouvir a verdade ou o outro lado. Comigo não tem conversa pela metade ou mentiras, ainda mais com uma 'montagem de mau-caratismo' e cheia de inverdades", desabafou o apresentador.



Geraldo Luís revelou detalhes da situação, afirmando que a contratação de Aline foi um ato de ajuda. "A verdade é uma só, eu não faço teste de sofá, faço teste de INTELIGÊNCIA, COMPETÊNCIA e DEDICAÇÃO. A assistente de palco que fez tal acusação, e que responderá por tais atos, foi contratada após minha insistência em ajudá-la, depois de pedir a mim uma oportunidade de trabalho por estar passando por dificuldades, sendo uma mãe, e me fez realmente tentar ajudar", explicou ele.

O profissional publicou prints de conversas com a ex-assistente de palco e, em uma das mensagens, ela teria traçado a seguinte estratégia: “Pra eu conseguir uma mídia social, ao ponto de talvez conseguisse entrar num reality tipo fazenda. Queria sugerir um relacionamento mesmo que falso. Acho que isso iria me ajudar muito”, pediu.



Além das supostas propostas inapropriadas feitas por Aline, o apresentador explicou que ela teria sido demitida por um único motivo. “Foi trocada sim, por suas próprias atitudes, não por qualquer outro motivo! [...] Agora vir com essa história de ataques e assédio ? Para né, qualquer um que tenha mínimo de raciocínio sabe que nos dias atuais não existe mais ‘troca de favores’, existe sim cobrança de quem sabe fazer TV”, finalizou.