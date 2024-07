Cláudia Abreu - Van Campos / Agnews

Distante das novelas desde 2019, Claudia Abreu deu sua opinião sobre a crescente presença de influenciadores em papéis na televisão, teatro e cinema. Em entrevista à "Rádio Metrópoles", a atriz revelou que não acredita que esse fenômeno será duradouro. Para ela, a arte sempre prevalece, e bons atores continuarão a ser necessários.



“Eu acho que isso é um fenômeno atual. Eu não acho que vai durar. Porque eu acho que a arte é muito forte e ela resiste. Eu fico muito tranquila porque eu não faço qualquer coisa para ter seguidores achando que isso vai me trazer trabalho”, afirmou Claudia, mostrando confiança em sua carreira e na força da verdadeira atuação.



Claudia Abreu deixou claro que confia no poder da arte para destacar os bons profissionais. “[Não] preciso desesperadamente deixar de ser eu mesma e fazer coisas que eu não faria para ganhar seguidores. Porque eu acho que sempre vão precisar de bons atores. Isso vai acontecer naturalmente”, disse ela, reforçando sua convicção na qualidade artística.



A atriz concluiu com uma crítica à superficialidade que muitos influenciadores trazem à atuação. “Essa triagem de quem precisa estar lá trabalhando para a qualidade do projeto e quem vai passar porque não tem uma consistência e foi realmente ‘lacrou’ e está lá porque tem muitos seguidores... Acho que o tempo vai dar conta disso”, encerrou.