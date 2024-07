Maya Massafera registrou sua presença em uma festa com fotos no Instagram - Reprodução / Instagram

Publicado 04/07/2024 11:16

Maya Massafera resolveu quebrar o silêncio entorno dos rumores de que teria passado por uma cirurgia de redesignação sexual. Nesta quarta-feira (3), revoltada com os questionamentos, a influenciadora se pronunciou sobre o assunto. Porém, para os curiosos, vale ressaltar que ela não pretende divulgar se realizou o procedimento. Aliás, considera o tema extremamente íntimo.

"Quem falou que eu fiz? Não falarei tão cedo sobre isso porque é muito íntimo", declarou Maya em suas redes sociais. Ela foi enfática ao explicar que a questão é pessoal e que só falará sobre o assunto se achar que pode contribuir para sua comunidade. "Mesma coisa que eu perguntar se a sua 'p*p*ka' é larga ou como ela é", disparou.

A famosa deixou claro que não irá se manifestar sobre o tema tão cedo. "Isso só diz respeito a mim e quem tiver relação íntima comigo. Eu apenas falarei sobre isso no futuro se eu achar que vou contribuir para a minha comunidade de alguma forma", afirmou, mostrando-se incomodada com a invasão de sua privacidade.



Maya fez questão de reforçar que não está confirmando nem negando ter feito a cirurgia. "Por enquanto vai ser um assunto íntimo e por falar nisso, só deixando claro também para quem quiser aprender que isso não se pergunta, tá gente?", reforçou.



Finalizando o desabafo, Maya ironizou os pedidos incessantes para que se manifestasse sobre o assunto. "Oxe, eu também tenho curiosidade de saber como é do Cauã (Reymond). Eu posso perguntar? Melhor não, né? Risos", brincou.

"Para finalizar esse assunto, uma mulher trans não precisa dessa operação para ser uma mulher trans. Isso vai de cada uma e tem que ser respeitado. Não somos todas iguais e cada uma tem seu desejo, é uma decisão particular", concluiu.