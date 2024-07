Giovanna Antonelli, Pietro e Murilo Beninicio - Foto: Reprodução

Giovanna Antonelli, Pietro e Murilo BeninicioFoto: Reprodução

Publicado 04/07/2024 10:51

Pietro Antonelli, filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício, chamou a atenção dos internautas ao compartilhar um ensaio fotográfico no Instagram. Aos 19 anos, o jovem modelo posou sem camisa, exibindo seu físico e estilo, e arrancou muitos elogios dos seguidores.

Entre os comentários, destacaram-se: "Os pais capricharam", "Obrigada Gio Antonelli" e "Tenho interesse", todos admirando a beleza e o charme do rapaz.



Além de seu trabalho como modelo, Pietro também se destaca na cena musical como trapper, utilizando o nome artístico Nelli. O famoso até revelou que o pai não sentiu ciúmes de seu sucesso com o sobrenome da mãe.



A música sempre foi uma parte importante da vida de Pietro. Ele contou que cresceu ouvindo rock nacional por influência da mãe e foi apresentado ao rapper Eminem pelo pai, inclusive, adora Matuê. Com 15 anos, ele começou a compor e aprendeu sozinho a fazer beats.