Drica Moraes participa do 'Papo de Segunda'Reprodução de vídeo / GNT

Publicado 04/07/2024 13:11

A atriz Drica Moraes utilizou suas redes sociais para comemorar um marco especial em sua vida: os 14 anos de seu transplante de medula óssea. Nesta quinta-feira (04), em uma publicação no Instagram, a famosa homenageou seu doador, o eletricista Adilson Rodrigues. Ela compartilhou uma foto dele ao lado da esposa, Ina, e fez uma linda declaração.



"Há exatos 14 anos, eu renascia graças à doação de medula. Dia 4 de Julho, deu a 'pega'. Adilson Rodrigues meu irmão, meu pai, meu salvador. Na foto com sua linda mulher, Ina! Muita saúde, irmão! Minha eterna gratidão!", declarou a artista na legenda da postagem, cuja emoção tocou profundamente seus seguidores.



Tnternautas elogiaram a atitude altruísta de Adilson e celebraram a recuperação de Drica. "Um exemplo e uma inspiração! Que Deus abençoe muito ele, sua família e todos que como ele se doam de alguma forma ao próximo. Viva Adilson! Viva Drica! E que todos que estão passando por um momento difícil como esse, encontrem a cura!!", declarou um fã-clube da atriz, ecoando o sentimento de muitos.



Celebridades também se manifestaram, expressando seu carinho e apoio. "Viva Adilson!! Viva Drica!! Que sorte a nossa esse encontro!", escreveu Debora Lamm. "Dia inesquecível, minha mana amada! Salvou a sua e a nossa vida, nós que te amamos tanto!", comentou Malu Valle.

Entre tantos comentários, um internauta relembrou momentos pessoais: "Eu me lembro de ti nessa fase, às vezes coincidiam com o meu horário de correr na praia e a via caminhando na orla de copa... acho você uma atriz fantástica e, um ser humano lindo", escreveu, destacando a força e a inspiração que a famosa representa para muitos.