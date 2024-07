Maíra Cardi revela se está arrependida após vídeo polêmico com a filha - Foto: Reprodução

Publicado 04/07/2024 16:36

Maíra Cardi se pronunciou nesta quinta-feira (4) após mais um capítulo da polêmica com Arthur Aguiar. A coach decidiu dar sua versão dos fatos depois que vídeos antigos seus foram resgatados por seguidores e circularam em páginas de fofoca. Um desses vídeos a mostrava falando sobre temas sexuais perto de sua filha, Sophia, de 5 anos, fruto do relacionamento com o ex-BBB. A situação até preocupou a avó da influenciadora.

"Não percam o tempo de vocês buscando um vídeo lá de 1999 pra falar 'olha como a Maíra fez, falou...' porque com certeza vocês vão achar. Se quiserem, posso até fazer uma busca de tudo e fazer uma lista. Vocês vão achar muita coisa mesmo, não é pouca, não", iniciou.

A coach justificou o atraso no pronunciamento por conta de sua agenda cheia e disse que não estava acompanhando as notícias. "Deus entrou na minha vida e renovou tudo (...) Eu não acreditava em Deus e não podemos esperar nada de uma pessoa que não acredita em Deus. Falava palavrão pra caramba, e essa inclusive foi uma das coisas mais difíceis de sair depois que eu me batizei", defendeu.

Ela também expressou arrependimento pelas falas recentes, mencionando que agiu impulsivamente. "Eu caí em uma das armadilhas dEle igual a um patinho. Botei pra fora o antigo eu, a antiga Maíra. Me arrependi na hora. Falei um monte de verdades, mas um monte de verdades cheias de ódio. Rebati ódio com ódio, foi horrível", concluiu.