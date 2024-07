Vídeo: Equipe do SBT sofre acidente na BR-010, caminhão-tanque explode - Foto: Reprodução

Publicado 04/07/2024 16:01 | Atualizado 04/07/2024 16:11

Na última quarta-feira (3), uma equipe de reportagem do SBT viveu momentos de tensão enquanto cobria um acidente na BR-010, entre Paragominas e Ulianópolis, no Pará. Durante a cobertura, um caminhão-tanque carregado de gás explodiu, ferindo o repórter Alan Nelis, o cinegrafista Wellington Moura e o auxiliar técnico Márcio Lopes.

Após a explosão, os feridos da equipe jornalística foram socorridos e levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Paragominas com queimaduras de segundo grau. As imagens do incidente, registradas por testemunhas, rapidamente se espalharam nas redes sociais nesta quinta-feira (4) e foram exibidas no programa "Chega Mais".

Além dos jornalistas, bombeiros militares que tentavam apagar o fogo também ficaram feridos. Graças aos equipamentos de proteção, eles sofreram apenas queimaduras de primeiro grau. O caminhão-tanque ficou completamente destruído, mas o motorista conseguiu escapar ileso. A rodovia ficou fechada por várias horas devido à situação de emergência, e a Polícia Civil e Rodoviária estão investigando as causas do acidente.



Em entrevista ao SBT News, Alan Nelis, com a cabeça enfaixada, compartilhou detalhes do ocorrido. “Um caminhão pegava fogo na BR-010 [e] a equipe se dirigiu diretamente ao local [...] Fui fazer minha passagem de vídeo, fiquei de costas para o caminhão, e só ouvi a explosão e senti uma quentura, um vapor muito forte nas minhas costas. Meu cinegrafista e técnico conseguiram correr, mas eu não tive tanta habilidade”, explicou.



Apesar do susto, Alan garantiu estar bem: “Eu fiquei queimado em algumas partes do corpo, pescoço e cotovelos. Me lembro de pouca coisa depois disso, chamei pelo meu cinegrafista, vi como eles estavam. Vim para a UPA, fui medicado e passo bem. Parecia algo de outro mundo. Parecia que eu estava em um filme de terror, sonhando aquele momento. Mas tô bem, graças a Deus”, concluiu.