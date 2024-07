MC Daniel - Reprodução/Instagram

MC DanielReprodução/Instagram

Publicado 04/07/2024 14:45 | Atualizado 04/07/2024 14:46

Nesta quinta-feira (4), MC Daniel, participante atual da "Dança dos Famosos" no "Domingão",surgiu para rebater críticas recebidas após celebrar seu contrato com a TV Globo. O cantor havia publicado um vídeo mostrando seu crachá da emissora e comemorando o fato de ser o primeiro funkeiro a integrar o elenco do quadro, o que gerou uma série de comentários negativos de internautas.

MC Daniel celebrou sua conquista ao mostrar o crachá da Globo, destacando a importância de abrir portas para outros funkeiros. No entanto, alguns seguidores lembraram que artistas como Xamã e MC Cabelinho já atuaram na emissora. Em resposta, o cantor fez um breve desabafo. "Eu quis dizer [o primeiro MC] da Dança dos Famosos. Não quero briga com ninguém, não quero atacar ninguém, esse não é meu foco e eu não vou ganhar nada com isso", explicou.

O cantor também ressaltou seu desejo de manter a paz e não criar polêmicas desnecessárias. "Estou muito bem, muito em paz. Vejo umas páginas querendo ser tendenciosas, mas nunca vou tirar o mérito dos caras aqui. É vitória para todo mundo. Falei 'portas abertas’ por ser o primeiro MC [do quadro] da Dança. Tá tranquilo, depois virão outros", afirmou.

O artista também pediu para que o público não forçasse um alvoroço em torno de suas palavras. "Parem de tentar fazer polêmica. Primeiro MC da Dança dos Famosos, representando o funk. Nunca vou tirar o mérito de outras pessoas, mas fico feliz pela minha conquista também. E tá tudo bem. O Xamã tá fazendo novela [Renascer] aqui. Fico feliz com isso", concluiu.

A final da 'Dança dos Famosos', quadro do 'Domingão com Huck', acontecerá no próximo domingo (7), com Lucy Alves, Tati Machado e Amaury Lorenzo entre os finalistas.