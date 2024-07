Felipeh Campos 'detona' atitude de Ana Maria Braga: 'Até quando?' - Foto: Reprodução

Felipeh Campos 'detona' atitude de Ana Maria Braga: 'Até quando?'Foto: Reprodução

Publicado 04/07/2024 19:03

Na edição desta quinta-feira (4) do programa Superpop, Luciana Gimenez e Felipeh Campos conversaram sobre a renomada apresentadora Ana Maria Braga. No quadro "Porta da Fama", o famoso destacou a importância da apresentadora para a televisão brasileira. No entanto, não poupou críticas às atitudes recentes da veterana.



O jornalista recordou os momentos marcantes da carreira de Ana Maria Braga, citando seu carisma e irreverência no programa "Note e Anote", da Record, antes mesmo de chegar ao "Mais Você", da Globo. Porém, segundo ele, a famosa mudou e se tornou "completamente controversa" em comparação à figura querida do passado.

"De repente eu começo a assistir uma Ana Maria completamente controversa daquilo que nós assistíamos antes. Ao ponto, inclusive, dela ter sido muito grosseira com o assistente dela", lamentou, mencionando um incidente onde ela teria dado uma bronca no assistente ao vivo.



Felipeh detalhou o ocorrido: "Ela falou assim ‘sai daqui, aqui mando eu, você faz isso na sua casa, vai pra lá limpar na sua casa’. Isso no estúdio só que ela não contava que tinha uma pessoa gravando", explicou. "Isso pegou muito mal", apontou o jornalista.

“Ela tá na Globo até hoje porque toda vez que tentam tirar, ela mexe os pauzinhos dela e traz um anunciante”, revelou ele. “Até quando ela precisa provar que ela é boa? Até quando as pessoas precisam se diminuir para caber nos lugares?”, questionou o comunicador, que não aprova o que a apresentadora teria se tornado.

Por fim, ele "reprovou" a veterana. “Eu vou fechar [a porta] para a Ana Maria, acho que ela precisa pensar um pouquinho, acho que ela precisa refletir [...] Eu não posso abolir nada [da trajetória] dela, mas a única coisa que eu coloco, realmente eu não curti", afirmou.

Em seguida, ele deixou Luciana Gimenez em uma "saia justa", perguntando por que a famosa não assinava contrato com a Globo, trocando de emissora. Aos risos, a apresentadora deu sequência ao programa, ignorando a pergunta do jornalista.