Suposto ex-affair de Lexa acusa cantora de pedir sua demissão na GloboFoto: Reprodução

Publicado 04/07/2024 19:57

O dançarino Felinto Gabriel, envolvido em rumores como o pivô do término entre Lexa e MC Guimê, fez uma grande revelação nas redes sociais. De acordo com o rapaz, ele teria perdido uma oportunidade de trabalho na Globo por intervenção direta da cantora. O carioca afirmou que estaria no ballet de um programa, mas que, após ser visto pela famosa, foi desligado.

“É família, para ver como a vida não é fácil. Vim ensaiar para gravar um programa e acabei de descobrir que pediram para me desligarem do trabalho porque [a Lexa] não ia conseguir trabalhar junto comigo, do meu lado. Aí pediram para me demitir. Para me demitir não, me desligar, né? Não participar desse projeto”, iniciou ele.



“Vim hoje fazer prova de figurino e ensaiar, não vou mais. Estou indo para casa agora. Adivinhem, quem não vai conseguir trabalhar comigo e pediu para me demitir? A pessoa que o Brasil tudo ama, né? Simpatia, miss popularidade, boazinha. Mano, que loucura”, continuou ele, indignado.



“O que as pessoas podem prejudicar as outras e podem ter certeza que elas vão fazer. Tem um poderzinho na mão, saca? Faz isso. É isso, tropa. Vou desligar do trampo, estou voltando para casa agora aqui, ó. ‘Projacizada’ para gerar o ver. Aqui está o Marinho, Rede Globo, partiu para casa”, disse o dançarino, enquanto mostrava o espaço do Projac ao fundo.



“O que ocorreu comigo é simplesmente a prova do quão pouco você conhece da pessoa que você enaltece (não generalizando). Mas sigo atrás do meu corre! Só quero propagar o que amo trabalhar e ver quem eu amo bem e fé! Não são pessoas de má índole que vão me fazer parar!”, garantiu.



Por fim, ele mandou uma suposta indireta para a cantora: “A meta é uma só! Não aguenta me ver? Se prepara! Vai ouvir muito do tal do Felinto”, declarou o artista, em tom de ameaça.