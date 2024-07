Lexa rebate dançarino que teria perdido vaga na Globo por sua causa - Foto: Reprodução

Publicado 04/07/2024 21:02 | Atualizado 04/07/2024 22:20

Felinto Gabriel, conhecido como o pivô da separação entre Lexa e MC Guimê, revelou nas redes sociais que teria perdido uma oportunidade de trabalho na Globo por conta da cantora. Segundo ele, a artista pediu sua demissão do ballet de um programa após vê-lo nos ensaios. No entanto, a famosa não ficou calada após acusação e revelou o seu lado da história

"Adivinhem, quem não vai conseguir trabalhar comigo e pediu para me demitir? A pessoa que o Brasil todo ama, né? Simpatia, miss popularidade, boazinha. Mano, que loucura", desabafou Felinto. Em contrapartida, ela afirmou que não foi bem assim. “Eu não pedi demissão de ninguém, só pedi pra que não dançasse comigo”, iniciou a cantora em comentário nas redes sociais.Lexa explicou que outros artistas também se apresentarão além dela. “Só pedi que comigo [ele não dançasse] por toda a exposição que já havia acontecido e pra não acontecer o que está acontecendo agora”, explicou.Além disso, Felinto não teria perdido o pagamento. “Logo após a produção me informou que optaram em liberá-lo, mas que ele receberia o cachê dele normalmente (ou seja ele não perdeu o dinheiro e as portas seguem abertas)”, afirmou.“Reafirmo mais uma vez EU NÃO PEDI A DEMISSÃO DE NINGUÉM E NEM PRA ELE SAIR DO QUADRO e tenho testemunha. Só pedi, por desconforto, que não dançasse comigo no momento que eu fosse cantar”, encerrou.