Vanessa Hudgens assume gravidez no tapete vermelho do Oscar - Reprodução / X

Vanessa Hudgens assume gravidez no tapete vermelho do OscarReprodução / X

Publicado 04/07/2024 21:13 | Atualizado 04/07/2024 22:57

Vanessa Hudgens, de 35 anos, e seu marido, o jogador de beisebol Cole Tucker, de 28 anos, comemoram a chegada do primeiro filho. O bebê foi fotografado pelos paparazzi ao deixar a maternidade, acompanhado dos pais. A imagem foi capturada nesta quarta-feira (3), coincidindo com o aniversário de 28 anos de Cole.



Embora o casal ainda não tenha divulgado a data exata do nascimento, a foto mostra Vanessa, visivelmente cansada, usando óculos escuros e segurando o bebê nos braços. A atriz, famosa pela franquia "High School Musical", parecia tentar manter a discrição enquanto saía do hospital com a nova adição à família.



Porém, a famosa detestou a exposição e se pronunciou no Instagram. “Estamos desapontados que a privacidade da nossa família tenha sido desrespeitada e explorada durante este período tão especial devido à ganância de uma câmera de lente longa alimentando a mídia. Apesar de tudo isso, a mãe, o pai e o bebê estão felizes e saudáveis”, declarou.

O relacionamento de Vanessa e Cole começou em 2020 e culminou em um casamento no México em 2023. A gravidez da atriz foi anunciada em março, quando ela exibiu orgulhosamente a barriguinha na cerimônia do Oscar. Agora, com a chegada do bebê, o casal está focado em aproveitar essa nova fase de suas vidas, mesmo diante da constante atenção da mídia.

A VANESSA HUDGENS SAINDO DA MATERNIDADE COM O BABY V NOS BRAÇOS



EU VOU CHORAR pic.twitter.com/l2YLcxSUVX — vic (@efronsaurr) July 4, 2024

Félicitations à l’actrice Vanessa Hudgens, 35 ans, qui vient de donner naissance à son premier enfant. (via TMZ) pic.twitter.com/0VytiMmX0o — GOSSIP ROOM (@GossipRoomOff) July 4, 2024