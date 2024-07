Ex-BBB Alane encanta em cena e fãs comparam à eterna Daniella Perez - Foto: Reprodução

Ex-BBB Alane encanta em cena e fãs comparam à eterna Daniella PerezFoto: Reprodução

Publicado 05/07/2024 09:47 | Atualizado 05/07/2024 09:48

A ex-BBB Alane compartilhou recentemente nas redes sociais um monólogo gravado durante seu curso de teatro, surpreendendo seus seguidores. Após deixar o reality show, Alane se mudou para o Rio de Janeiro para focar em sua carreira de atriz. O talento da ex-sister vem conquistando os fãs, mas, dessa vez, outro detalhe chamou atenção: a semelhança com a falecida atriz Daniella Perez.



Enquanto ainda estava confinada na casa mais vigiada do Brasil, Alane já tinha revelado que sempre foi comparada com a artista Bruna Marquezine. Muitos fãs concordam e enxergam a semelhança, principalmente devido a beleza de ambas as atrizes. Porém, pela primeira vez surgiram comentários equiparando a paranaense com a falecida Daniela Perez.



Nos comentários, o nome da eterna artista foi destaque. “Ela lembra um pouco a Daniela Perez”, apontou uma seguidora com um emoji triste. “Bonita viu? Benza Deus”, elogiou outra. “Sei lá porque, me lembrou Daniela Pérez”, reforçou uma terceira. “Tão esforçada! Vai chegar onde quer”, desejou mais uma.



Daniella Perez foi a primeira filha da renomada autora de telenovelas Gloria Perez. A jovem, querida pelo público em tramas da Globo, foi assassinada em 1992, aos 22 anos de idade, por Guilherme de Pádua e sua então esposa Paula Thomaz. O episódio encerrou abruptamente a vida e carreira da artista, que era uma estrela em ascensão.

