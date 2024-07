Ex de Marina Sena agora produz músicas da Vivi, ex de Juliano Floss - Foto: Reprodução

Ex de Marina Sena agora produz músicas da Vivi, ex de Juliano FlossFoto: Reprodução

Publicado 05/07/2024 09:09 | Atualizado 05/07/2024 09:32

Nesta quarta-feira (3), a cantora Marina Sena, de 27 anos, e o influenciador Juliano Floss, de 19, anunciaram oficialmente que estão namorando. A artista estava solteira desde julho, após o término com Iuri Rio Branco, enquanto o tiktoker terminou com Vivi Wanderley em dezembro. A novidade causou alvoroço nas redes sociais, já que a atual e a ex do influenciador eram amigas.



Os três chegaram a viajar juntos no ano passado, acompanhados de Anitta e Jade Picon. No entanto, após o término com Juliano, Vivi deixou de seguir Marina no Instagram, levantando suspeitas sobre possíveis desentendimentos.



Em março, a Billboard revelou que Iuri, ex de Marina, estava trabalhando na produção das músicas de Vivi Wanderley. "No processo de construção das faixas, Vivi abriu o coração e expressou nas letras, pela primeira vez, alguns dos seus dramas pessoais", destacou a revista.



Rumores sobre o relacionamento entre Marina e Juliano surgiram em abril, mas a confirmação só veio agora. A assessoria da famosa chegou a barrar perguntas sobre o rapaz no evento João Rock, há cerca de um mês. Com a oficialização do namoro, os fãs agora aguardam ansiosos por mais detalhes e novas músicas de Vivi, que podem trazer revelações sobre o término.