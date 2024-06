Sasha e João Lucas posam coladinhos no esquenta de Carnaval - Reprodução / Instagram

Publicado 05/06/2024 20:31 | Atualizado 05/06/2024 20:31

João Lucas, o marido de Sasha Meneghel, rebateu com classe uma crítica feita por uma internauta que debochou de seu visual. Ao apontarem com ironia que só faltava o cantor começar a se maquiar, ele logo respondeu sem medo que essa já é sua realidade. Aliás, quem prepara seu visual é a filha de Xuxa.

Nas redes sociais, o famoso surgiu em um registro ao lado da amada, mas logo foi incomodado por uma internauta. "Daqui a pouco tá usando maquiagem", ironizou a seguidora nos comentários, insinuando que o cantor estava exagerando em suas produções. Mas ela não ficou sem resposta e desencadeou uma série de reações.



O cantor se manifestou prontamente: "Daqui a pouco não... Eu já uso [maquiagem] com frequência... Inclusive, a Sasha que faz em mim", revelou João Lucas, destacando o papel da esposa em relação à sua imagem pública. Agora está revelado o mistério de como a dupla faz para sempre combinar os lookinhos.



Tudo indica que Sasha Meneghel, que se casou com João Lucas em 2021, é uma peça fundamental nas combinações de peças do cantor. O casal, que é notoriamente discreto quanto à vida privada, não costuma compartilhar muitos detalhes sobre sua intimidade.