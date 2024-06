Nathália Becker teria aprendido a aplicar fenol em um curso online - Foto: Reprodução

Publicado 05/06/2024 21:03 | Atualizado 05/06/2024 21:35

A influenciadora Natália Becker, proprietária da clínica onde Henrique da Silva Chagas, de 27 anos, que teria falecido devido a complicações após um peeling de fenol, confessou ter aprendido a aplicar o produto em um curso online. Segundo sua advogada, Tatiana Fortes, a jovem adquiriu a substância na internet e fez as aulas com uma farmacêutica do Paraná, em 2023.

Em depoimento à Polícia Civil nesta quarta-feira (5), Natália foi indiciada por homicídio com dolo eventual, que ocorre quando se assume o risco de matar. "A lei estabelece que isso seria um ato médico, e a Natália não tem formação médica", afirmou o delegado Eduardo Luis Ferreira. "Ela se mostrou muito arrependida e disse que fazia de dois a três atendimentos por semana", afirmou.

Natália também justificou a demora de dois dias para se apresentar à Justiça, negando qualquer tentativa de fuga. "Eu não estava foragida. Os últimos dias estavam sendo muito difíceis para mim. Estou muito triste pelo que ocorreu. Nunca quis prejudicar ninguém", declarou. Sua advogada acrescentou que Natália passou mal após a morte de Henrique e teve crises de ansiedade.

Henrique morreu na segunda-feira (3), após o procedimento na clínica da influencer, em Campo Belo, São Paulo. Ele reclamou de dor e desmaiou logo após a sessão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o jovem não resistiu. O fenol, por sua alta toxicidade, só deve ser usado com monitoramento rigoroso em centros cirúrgicos e não é indicado para pessoas com problemas nos rins, fígado ou coração, devido aos seus efeitos cardiotóxicos.