Lucas Pizane é o terceiro eliminado do BBB 24Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 06/06/2024 10:15 | Atualizado 06/06/2024 10:59

Nesta quarta-feira (5), Beatriz Esquivel usou suas redes sociais para alfinetar o ex-namorado, Lucas Pizane. A influenciadora sugeriu que descobriu um novo romance do ex-brother por meio de um sonho e intuição. A indireta veio após Lucas compartilhar fotos com a ex-sister Giovanna Lima, levantando suspeitas entre os seguidores.



Beatriz compartilhou um vídeo nos stories do Instagram que mostrava uma cena de uma mulher dormindo, acompanhado do texto "ele nunca vai descobrir". No vídeo, também estava escrito: "sonhei com todos os detalhes". A influenciadora comentou que vive em parceria com suas próprias intuições e sonhos, o que os internautas interpretaram como uma indireta sobre a nova aproximação de Lucas.



Lucas Pizane está no evento São João da Thay e tem publicado fotos em clima de intimidade com a ex-BBB Giovanna Lima, o que gerou burburinho nas redes sociais. Fãs especulam que os dois podem estar vivendo um affair, alimentando ainda mais os rumores sobre a possível indireta de Beatriz.



Os internautas não perderam tempo e começaram a comentar sobre a situação. "Esse BBB está formando mais cornas do que ex-participantes", escreveu um seguidor. Outro comentou: "Já vou seguir ela para deixar mais uma ex-namorada, mais famosa do que os homens que participaram do reality". E ainda teve quem dissesse: "Agora já sabemos por que ela terminou".