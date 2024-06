Regina Duarte - Foto reprodução Internet

Publicado 06/06/2024 09:07 | Atualizado 06/06/2024 09:10

Regina Duarte usou as redes sociais na noite dessa quarta-feira (5) para falar sobre o apoio financeiro que recebeu de seus fãs. A ajuda veio após a Justiça determinar que a atriz pague uma indenização de R$ 74 mil para Janaina Diniz Guerra, filha de Leila Diniz, por uso indevido da imagem da mãe em um vídeo.

Em seu perfil do Instagram, a artista se mostrou transparente sobre a iniciativa do público. "Hoje pela manhã fui surpreendida por vários pix em valores diversos na minha conta bancária pessoal", iniciou. "Quero agradecer todo o cuidado, carinho, atenção e preocupação comigo. Porém, o processo ainda não terminou e meus advogados seguem trabalhando na minha defesa", ponderou.

A veterana revelou que decidiu destinar o dinheiro arrecadado para outra causa. "Informo que todo valor recebido em minha conta será somado e doado para seguir ajudando os voluntários no Rio Grande do Sul e as famílias de lá que foram afetadas pelas chuvas e enchentes. Agora, a ajuda de vocês será bem-vinda através de orações, boas vibrações e pensamentos positivos", declarou.

Nos comentários, fãs demonstraram apoio e elogiaram a atitude de Regina. "Você é uma Lady!! Eterna..", afirmou uma seguidora. "A gente colhe o que planta, Regina. Não estás nem nunca estarás sozinha", declarou outra. “O que esperar de você, Regina? Generosidade, honestidade, retidão. Você é isso e muito mais”, elogiou mais uma.

A decisão judicial obriga a atriz a pagar a indenização até a próxima quinta-feira (13), após ter usado indevidamente uma imagem de Leila Diniz em um contexto que desvirtuava o objetivo original da foto, que protestava contra a ditadura militar.