Claudia AlencarReprodução / Instagram

Publicado 06/06/2024 12:45

Claudia Alencar, de 72 anos, está finalmente em casa após passar seis meses internada devido a uma infecção bacteriana grave. A atriz foi hospitalizada em dezembro de 2023, logo após uma cirurgia na coluna que resultou em complicações sérias.



Em março de 2024, Claudia recebeu alta do primeiro hospital onde estava internada e foi transferida para outra instituição para participar de um programa de reabilitação intensiva. Agora, completamente recuperada e sem sequelas motoras, a artista está de volta ao seu lar.



O Hospital Placi Barra, onde Claudia passou pela reabilitação, emitiu um boletim médico detalhando seu tratamento. "Claudia Gomes de Alencar recebeu alta do Hospital Placi Barra onde deu entrada em 27/03/2024 para um programa de reabilitação intensiva. Durante a internação, a equipe multidisciplinar elaborou um planejamento terapêutico que resultou em uma excepcional recuperação motora e ganho de força muscular," revelou a instituição.



A atriz inicialmente foi internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, em 17 de dezembro de 2023, após ser diagnosticada com uma infecção por staphylococcus aureus. Depois de passar por uma segunda cirurgia no Natal para tratar a infecção, Claudia respondeu bem aos antibióticos, permitindo que ela seguisse para a fase de reabilitação intensiva.