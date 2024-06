Chiquinho Scarpa - Reprodução Internet

Chiquinho ScarpaReprodução Internet

Publicado 06/06/2024 18:32 | Atualizado 06/06/2024 18:33

O empresário e conde Chiquinho Scarpa gerou um alvoroço nas redes sociais após uma declaração polêmica no podcast "Festa da Firma", apresentado por Wellington Muniz, o Ceará. Durante a entrevista, sem papas na língua, Scarpa afirmou : “Eu não gosto de pobre”, causando choque entre os ouvintes. Em seguida, ele até tentou se justificar, mas não funcionou.



Ceará, tentando suavizar a situação, argumentou: “Você não gosta de pobre? Eu não gosto da pobreza. Porque ninguém escolhe nascer pobre”. No entanto, Chiquinho Scarpa manteve sua posição: “O pobre sempre tem um negócio para pedir. Se você perguntar. A pior coisa do pobre é você chegar e dizer assim: ‘Como vai?’. Aí você está frito”, explicou o magnata.



Scarpa continuou, descrevendo situações que o incomodam: “O pobre fica meia hora destilando todos os problemas. Nunca chegue para o pobre e pergunte como vai”, afirmou ele. Ceará, mais uma vez, tentou contornar a declaração, sugerindo que pessoas ricas também podem ser pessimistas. “Não, o rico não”, rebateu Scarpa, insistindo na diferença entre as classes.



Nas redes sociais, a publicação de Ceará com a entrevista dividiu opiniões. Um internauta comentou: “Eu sou pobre e também não gosto de pobre. E lamentar a vida é o que nos une e nos fortalece”. Outros, no entanto, criticaram duramente a fala de Scarpa: “Ele é tão pobre que só tem dinheiro” e “O mais pobre de todos. E nem é sobre dinheiro” foram algumas das respostas que refletiram o descontentamento geral.