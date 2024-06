Isabelle Nogueira compartilha ensaio com tema indígena - Reprodução

Publicado 06/06/2024 13:09 | Atualizado 06/06/2024 13:10

Isabelle, ex-participante do BBB 24, está com foco total na dieta para brilhar como cunhã-poranga do Boi Garantido no Festival de Parintins. Na última quarta-feira (5), a dançarina precisou usar um secador de cabelo para esquentar sua marmita, mostrando criatividade em meio aos preparativos para a festa.

"Olha isso, quero esquentar minha marmita que está gelada e não temos micro-ondas, estou tentando uma nova tecnologia", mostrou ela, enquanto filmava a situação engraçada. "Nosso maior desafio aqui é que não derreta o plástico. Está esquentando a minha mão, isso sim. Como fria, só que ela está gelada", acrescentou, arrancando risos de seus seguidores.

Após sua participação no reality show, Isabelle engatou um relacionamento com Matteus Amaral, que vive no Rio Grande do Sul. Mesmo morando longe um do outro, o casal tem encontrado maneiras de manter o romance aceso, como na recente viagem que o ex-BBB fez para visitar a amada no Amazonas.