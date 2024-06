Rafaella Justus rebate crítica de cirurgia plástica antes dos 18: ?Autoestima? - Foto: Reprodução

Rafaella Justus rebate crítica de cirurgia plástica antes dos 18: ?Autoestima?Foto: Reprodução

Publicado 06/06/2024 14:34 | Atualizado 06/06/2024 14:35

Rafaella Justus, filha dos famosos Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, enfrentou críticas após realizar duas cirurgias no início do ano. Aos 14 anos, a jovem foi questionada sobre o motivo de não esperar até a maioridade para sua primeira intervenção cirúrgica.



"Por que a cirurgia no nariz agora? Poderia ser com 18 anos ou mais, você é uma criança ainda", questionou um seguidor. Rafaella não hesitou em responder e explicou os motivos por trás do procedimento estético após desvio de setpo.



"Foi uma decisão minha com o apoio absoluto da minha família. Sinto que não existe idade certa para ter um aumento na autoestima. Eu estava preparada e decidida, e nada me impedia de correr atrás do que queria. Foi a decisão certa para mim nesse momento da minha vida. Não importa a idade, importa a felicidade", disparou a jovem, encerrando as críticas.



Para quem não sabe, em fevereiro, Rafaella passou por uma rinoplastia para corrigir o desvio no septo, além de uma cirurgia ortognática, que ajusta as formações ósseas da mandíbula, melhorando a mordida e a respiração. As intervenções foram realizadas com sucesso, e a jovem segue feliz com os resultados.