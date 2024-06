Will Smith nota fã brasileiro e compartilha vídeo hilário na web - Foto: Reprodução

Will Smith nota fã brasileiro e compartilha vídeo hilário na webFoto: Reprodução

Publicado 06/06/2024 19:42

No dia da tão aguardada estreia de "Bad Boys: Até o Fim", o quarto filme da franquia protagonizada por Will Smith e Martin Lawrence, o astro compartilhou um vídeo inusitado em suas redes sociais. O clipe, criado por um fã brasileiro conhecido como Will Baiano, utiliza inteligência artificial para simular a presença dos atores em um ponto de ônibus na Bahia.

A publicação, que rapidamente se tornou viral, reproduz imagens idênticas aos atores aguardando o transporte público, com um toque de humor típico das publicações do perfil Will Baiano. Já o verdadeiro Will Smith notou o vídeo e compartilhou no seu próprio perfil do Instagram. "(risos) Como chamamos esses dois?", escreveu o famoso.

Nos comentários, várias celebridades brasileiras e internacionais se manifestaram, elogiando a criatividade do fã. "Tinha que ser (risos)", declarou Fiuk. Alexandre Pires também comentou diversos emojis de risadas. "Brasil Bahia!", disparou Lore Improta. Até JBalvin deu risada.