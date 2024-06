Kylian Mbappé - AFP

Publicado 07/06/2024 10:40

Kylian Mbappé, o mais novo craque do Real Madrid, está de casa nova, e que casa! O jogador francês adquiriu uma mansão avaliada em R$ 63 milhões, que já foi moradia de outros astros do futebol como Kaká e Gareth Bale. A propriedade é um verdadeiro palácio com uma área construída de 1.200 metros quadrados.



A mansão, segundo a imprensa espanhola, possui sete quartos, 11 banheiros, terraços, uma sala de cinema, jacuzzi, piscina interior e um estacionamento coberto para seis carros. Este imóvel luxuoso reflete bem o status do jogador no mundo do futebol e promete oferecer todo o conforto e privacidade que uma estrela necessita.



Localizada próximo ao bairro nobre de La Finca, conhecido como "Beverly Hills espanhola", a mansão está situada em uma das áreas mais seguras e prestigiadas de Madrid. Além de Kaká e Bale, a região é famosa por abrigar outras celebridades e jogadores de futebol, garantindo um ambiente exclusivo e protegido.



Durante uma recente coletiva de imprensa, Mbappé também comentou sobre sua saída do Paris Saint-Germain. "No PSG não fui infeliz, dizer isso seria cuspir no prato que comi. Há coisas que me deixaram tristes, mas há coisas que não podem ser mostradas porque eu era um líder e não se segue alguém que está deprimido," revelou ele. O jogador deixou claro que, apesar das dificuldades, não guarda ressentimentos, mas não queria continuar em uma situação que o deixava insatisfeito.