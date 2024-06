Jenny Miranda e Bia - Reprodução / Instagram

07/06/2024

Jenny Miranda, após receber inúmeras mensagens dos seguidores, finalmente se pronunciou sobre a polêmica envolvendo sua filha, Bia Miranda. A influenciadora, que recentemente deu à luz Kaleb, afirmou ter contratado dois seguranças para evitar situações indesejadas no hospital. Muitos especularam que a medida era para evitar um encontro com a própria mãe, o que a veterana prontamente desmentiu.

"Está saindo um monte de notícias de que a Bia colocou dois seguranças na porta do quarto dela. Parece que houve um episódio no hospital ontem e disseram que eu fui lá. Gente, eu passei o dia inteiro em casa. Se eu não fui no hospital antes dela parir, imagine agora. Já falei que esse é o momento deles serem felizes, curtirem o bebê. Não me botem nesses rolos, não tenho nada a ver com isso", disparou a influenciadora.

O "episódio" a que Jenny se referiu trata-se de rumores sobre um tumulto causado por outros pacientes no hospital, devido à presença de Bia. A jovem mãe esclareceu que a contratação dos seguranças foi para garantir a proteção do bebê e evitar possíveis inconveniências. "Estamos pagando eles, por que estão tão incomodados?", declarou Bia, justificando a medida.

Pouco antes de ir ao hospital, Bia e Jenny trocaram farpas nas redes sociais. As duas romperam laços em 2022, e Jenny, aos prantos, usou os stories para expressar preocupação com a filha, explicando que não a acompanhou ao hospital porque sabia que seria barrada. Em resposta, Bia declarou que não acreditava no choro da mãe e ameaçou processá-la caso mencionasse o nome de Kaleb novamente.